Meer dan 1.300 bestuurders geflitst vorige maand Kim Aerts

03 juni 2020

22u07 0 Leuven In de maand mei heeft politie van Leuven 36.409 bestuurders met mobiele flitscamera’s gecontroleerd op snelheid. Daarvan reden er 1.319 te snel.

In de zone 30 werd gecontroleerd in een twintigtal straten. De hoogste snelheid werd vastgesteld op de Geldenaaksebaan. Daar werd een bestuurder betrapt die 80 kilometer per uur reed. Binnen de bebouwde kom werd eveneens gecontroleerd in een twintigtal straten. Enkele bestuurders bleken een heel zware voet te hebben. In de Doleegstraat werd een bestuurder geflitst met een snelheid van 100 kilometer per uur, terwijl op de Eenmeilaan iemand het gaspedaal induwde tot 106 kilometer per uur en op de Wakkerzeelsebaan zelfs tot 114 kilometer per uur. Buiten de bebouwde kom ten slotte werd gecontroleerd op de Geldenaaksebaan, de Koning Boudewijnlaan, de Meerdaalboslaan, de St-Jansbergsesteenweg en de Wijgmaalsesteenweg. Op de Meerdaalbaan werd een laagvlieger geflitst met 142 kilometer per uur, daar waar maar negentig is toegelaten.