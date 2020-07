Medische isolatie ten vroegste woensdag opgeheven in gevangenis Leuven-Centraal Kim Aerts

15u32 0 Leuven De strafinrichting Leuven-Centraal blijft nog minstens tot en met woensdag in medische isolatie. Die ging donderdagavond in, toen een personeelslid besmet bleek met het coronavirus.

“Gedetineerden en personeelsleden werden de afgelopen dagen getest op het coronavirus”, zegt Kathleen Van De Vijver, woordvoerster van het Gevangeniswezen. “We verwachten de resultaten tegen woensdag. Afhankelijk van de resultaten daarvan zal er die dag een nieuwe beslissing genomen worden over de maatregelen in de gevangenis. De situatie in de gevangenis is onder controle en alles verloopt rustig.”

Tot zolang blijven alle gemeenschappelijke activiteiten afgeschaft, met uitzondering van de wandeling, die opgesplitst is. Gedetineerden moeten zich ook houden aan hygiënische voorschriften zoals het dragen van een mondmasker bij het verlaten van hun cel. Voor het bezoek gelden verscherpte voorzorgsmaatregelen zoals het dragen van mondmaskers en praten met een doorzichtige tussenwand.