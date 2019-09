Medewerkers UZ Leuven doen ‘stappenclash’: “10.000 stappen per dag!” Bart Mertens

25 september 2019

17u40 4 Leuven De medewerkers van UZ Leuven kiezen voor meer beweging en nemen daarom deel aan de ‘stappenclash’. Meer concreet: 150 teams willen een hele maand lang minimum 10.000 stappen per dag zetten.

Bewegen is gezond. Als je regelmatig beweegt, ben je alerter en productiever maar ook je jobtevredenheid neemt toe. Uiteraard profiteert ook je lichaam door met een lagere bloeddruk, een lagere cholesterol en sterkere spieren en gewrichten. Laetitia Laenaerts, coördinator UZ Fit en sporttherapeute in UZ Leuven: “Meer dan de helft van de Vlaamse werknemers beweegt momenteel niet voldoende om echt de voordelen te ervaren. Een gebrek aan beweging tijdens de werkuren draagt daartoe bij. Zelfs al heb je een drukke job en loop je overdag je benen onder je lijf uit, fysieke activiteit tijdens de vrije tijd is ook cruciaal. UZ Fit wil het personeel van het ziekenhuis helpen gezonder te leven en zich fitter te voelen. En dat kan door het stilzitten te beperken en op een goede manier te bewegen, ook op het werk.”

150 teams

In UZ Leuven weten ze er dus alles van en daarom organiseert het Leuvense ziekenhuis een echte stappenclash. De campagne ging zopas officieel van start met startevents in campus Pellenberg en campus Gasthuisberg. Alle teams werden uitgenodigd om hun eerste stappen samen te komen zetten langs een mooi parcours van twee kilometer op de campussen. Intussen nemen al 150 teams van ongeveer tien stappers deel aan het event. Zij zullen een maand lang proberen minimaal 10.000 stappen per dag te zetten.