Medewerker OHL test positief op Covid-19 Kim Aerts

08 augustus 2020

19u06 0 Leuven Bij voetbalclub Oud-Heverlee Leuven is iemand besmet met het nieuwe coronavirus. De club benadrukt dat het niet om een speler gaat. De competitiematch maandag tegen Eupen komt niet in het gedrang.

“Spelers, staf en medewerkers van OH Leuven in de nabije omgeving van de eerste ploeg worden, conform het protocol van de Pro League, wekelijks getest op corona. Bij de laatste coronatesten kwam er één positief staal aan het licht. De persoon die positief testte, heeft geen symptomen en wordt zeven dagen in quarantaine geplaatst”, klinkt het in een communiqué van de club. “Het gaat niet om een speler. Uit respect voor de privacy van deze persoon wordt de naam niet bekendgemaakt en zal er niet verder over gecommuniceerd worden. Alle andere geteste personen zijn gelukkig negatief getest. Er is geen impact op de wedstrijd van maandag tegen Eupen. OH Leuven volgt verder het strikte protocol van de Pro League nauwgezet op.”

OHL trapt het seizoen maandagavond af met een thuiswedstrijd aan Den Dreef tegen Eupen. Het duel begint om 19 uur.