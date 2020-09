Mathijs Paasschens werkt buitenlands programma af Erik Vandeweyer

17 september 2020

14u27 0 Leuven Dezer dagen is Mathijs Paasschens aan de slag in de Ronde van Slowakije. De prof van Bingoal-Wallonie-Bruxelles is niet aan zijn buitenlands proefstuk toe sinds de competitie anderhalve maand geleden weer werd opgestart. De Ronde van Slowakije moet de ideale voorbereiding zijn om in oktober een klassiek programma af te werken.

In welke mate viel het voor Mathijs Paasschens mee om na een inactiviteit van drie coronamaanden opnieuw in koers te mogen uitkomen? De renner uit Heverlee verduidelijkt. “In principe ben ik een renner die niet veel koersen nodig heeft om weer een degelijk wedstrijdniveau te halen. Ik had echter de pech dat ik een week voor de heropstart ten val kwam tijdens een trainingsstage met de ploeg. Van een zware blessure was zeker geen sprake, maar ik had het de eerste dagen toch wat lastig. De knie speelde wat op. Ik merkte dat ik wattages die ik normaal goed kon ronddraaien, nu moeilijk kon verwerken. Ik heb de Ronde van Tsjechië en de Tour du Limousin afgewerkt. Tussendoor waren er ook geregeld perioden zonder competitie. Voor één keer kwam mij dat goed uit.”

Ronde van Slowakije

De Ronde van Slowakije is voor Mathijs Paasschens de ideale voorbereiding op het komende werk. “Met Sean De Bie, Joël Suter en Eliot Lietaer startten we hier met drie renners die een parcours op maat vinden. Deze vierdaagse is niet zo makkelijk. Er is een goede bezetting en ook het parcours is pittig. Het echte klimwerk vind je in Slowakije niet, maar het is ook nooit vlak. De meeste klimmen zijn vijf tot zes kilometer en hebben eenzelfde stijgingspercentage. Je kunt de hellingen vergelijken met sommige hellingen in de Ardennen.”

Het klassieke werk

Het ziet er sterk naar uit dat Mathijs Paasschens na de Ronde van Slowakije wel opnieuw in onze contreien zal koersen. “Ik heb momenteel geen zicht op mijn kalender. Door alle coronatoestanden is het niet zo makkelijk om een goed programma uit te stippelen. Het is wellicht de bedoeling dat ik de klassiekers van het voorjaar in oktober afwerk. Dat zint me wel, al ken ik de precieze invulling nog niet.”