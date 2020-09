Mathieu Maertens weer speelklaar: “Plaatsjes zijn duur op OHL-middenveld” Herman Meersseman

18 september 2020

Op speeldag één viel Mathieu Maertens (25) na 42 minuten out met een liesletsel. Na een revalidatie van ruim een maand zat hij vorige vorige speeldag tegen Standard op de bank. Mogelijk treedt hij zaterdagnamiddag in Oostende wederop. “Wie weet, want bij OHL zijn de plaatsjes op het middenveld duur geworden”, zegt hij.

Naast de langdurig geblesseerden – Schuermans, Duplus, Tshimanga, Aguémon en Kehli – is ook jongste aanwinst Osabutey (conditionele achterstand) niet inzetbaar. Marc Brys hoopt wel de twijfelgevallen Ngawa (spierletsel), Croizet (rug) en Malinov (voet) speelklaar te krijgen.

”Oostende is een jonge, fysiek erg sterke ploeg die heel agressief en met een hoge pressing speelt, en dat negentig minuten kan volhouden”, zegt de coach. “Wij zullen héél goed moeten zijn om een goed resultaat te halen, maar daar gaan we van uit”.

Op Mathieu Maertens, sinds twintig weken vader van een zoontje, Noah, kan hij alvast rekenen. “Op één na, heb ik deze week alle trainingen volgemaakt. Ik hoop dat ik de selectie haal, want de honger is groot na zes weken out te zijn geweest”, zegt de West-Vlaming. “Ik speelde bij Cercle Brugge één seizoen in de ‘oude’ tweede klasse en twee campagnes in 1B, met OHL trad ik drie seizoen in 1B aan. Als dan eindelijk je droom uitkomt - in de hoogste klasse uitkomen - en je valt meteen een maand uit, ben je natuurlijk ontgoocheld, ook al moet je daar als profvoetballer kunnen mee omgaan. Ik ben hard blijven werken tijdens mijn revalidatie en op training, en denk dat ik er klaar voor ben, ook al zal ik nog wel wedstrijdritme missen.”

Kansen grijpen

Het is maar de vraag of Maertens, box-to-box-speler met groot loopvermogen en de voorbije drie seizoenen ‘onmisbaar’ op het middenveld, weer spoedig in de basis mag worden verwacht. Het centrale middenveld van OHL, met Hubert, Malinov, Sowah, Mercier en – als zij speelminuten kregen - ook Croizet en Keita - was in Beveren en tegen Standard erg sterk.

“OHL is héél ambitieus, dus is het maar normaal dat er veel kwaliteit in de spelersgroep zit“, weet Mathieu Maertens. “De concurrentie maakt ieder van ons sterker. Ik kan alleen maar mijn uiterste best doen en de coach op training trachten te overtuigen dat ik één van die dure plaatsjes in de wedstrijdkern waard ben. En als ik speelminuten krijg, moet ik die trachten te grijpen, maar wel in functie van de ploeg. Want als OHL momenteel goed bezig is, komt dat ook omdat wij op het veld, in de kleedkamer en erbuiten een hecht en stevig blok vormen”.