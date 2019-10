Massaal protest tegen fusieschool Perron 3000: “Een lege doos met holle woorden!” Bart Mertens

23 oktober 2019

17u00 0 Leuven Leuvense leerkrachten, leerlingen en ouders protesteerden vandaag massaal tegen fusieschool Perron 3000. Op 1 september 2021 zullen het Paridaensinstituut, Heilige-Drievuldigheidscollege en Sint- Pieterscollege verdwijnen om plaats te maken voor een grote eerstegraadsschool en twee of meer campussen voor de daaropvolgende graden. Zo’n 2.000 zien dat niet zitten en dat lieten ze duidelijk merken in de Leuvense straten.

Precies een maand geleden maakte de raad van bestuur van de Leuvense Katholieke Scholen aan de Dijle toekomstplan Perron 3000 bekend. Kort samengevat moeten drie scholen samensmelten tot één brede eerstegraadsschool. Al van in het begin stuit het plan op hevig protest maar de initiatiefnemers blijven bij hun voornemen, al waren ze wel bereid tot overleg op informatiemomenten. Toch voelen de bezorgde leerkrachten, leerlingen en ouders zich niet helemaal gehoord en daarom trokken ze gisteren de straten van Leuven met enkele symbolische doodskisten. Zo’n 2.000 tegenstanders van de fusieschool –gesteund door comité Spoorloos 3000 en onderwijsvakbond COC- lieten er geen twijfel over bestaan wat ze van de raad van bestuur verwachten. Met slogans zoals ‘Dit spoor loopt dood’ en ‘Skip deze halte’ pleiten ze ervoor dat er niet geëxperimenteerd mag worden met kinderen in een ondoordacht plan. “We willen de rijke Leuvense scholengemeenschap behouden”, klonk het. “Wij willen scholen op maat van elk kind. Forceer geen hervormingen waarvoor elk draagvlak ontbreekt!”

Eén van de opgemerkte speeches kwam van Wouter De Coninck, leerling in het Sint-Pieterscollege. “Zes jaar lang heb ik het recht gehad om hier in Leuven op het Sint-Pieterscollege naar school te gaan. Geen echt grote school maar een school waar iedereen elkaar kent. Een school waar je je zes jaar lang thuis kan voelen. Ik mag er niet aan denken dat ik om de twee jaar van school had moeten veranderen. Ik heb het recht gehad om op een school als het Sint-Pieterscollege les te krijgen en ik vind dat alle leerlingen en toekomstige leerlingen die na mij komen die kans ook moeten krijgen. Jammer genoeg denken sommigen daar anders over. Wat ons werd voorgesteld, is een lege doos verpakt in mooie maar holle woorden. Dit plan roept veel vragen op, maar antwoorden heeft de raad van bestuur niet. Ze weten nog niet eens welke scholen deelnemen, laat staan dat hun plan onderbouwd is. Sterker nog, ze geven zelfs toe dat er geen enkel vooronderzoek is gebeurd. Nee, in plaats daarvan voeren ze een experiment uit met de leerlingen als proefdieren. Maar wij zijn geen proefdieren…Ik kan enkel het volgende zeggen: stop deze waanzin en stop Perron 3000.”

Geen draagvlak

Eerder organiseerden de boze leerlingen ook al zitstakingen en bij die acties kregen ze de steun van heel wat leerkrachten. “Het is nu wel duidelijk dat er absoluut geen draagvlak bestaat voor dit plan”, vertelt Ingeborg Verheyden, leerkracht in het Sint-Pieterscollege “We vragen dan ook dat Perron 3000 wordt afgevoerd. We roepen de raad van bestuur op om samen met directies, leerkrachten, leerlingen en ouders op een constructieve manier naar oplossingen te zoeken voor de uitdagingen in het Leuvense onderwijs.”