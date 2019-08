Massa volk op jubileumfeest van café Sport Bart Mertens

24 augustus 2019

Leuven Groot feest gisteren in en aan café Sport op het Martelarenplein in Leuven want het bekende café bestaat exact 73 jaar. Niet meteen een datum om te vieren zou je denken maar voor uitbaters Bjorn Ruytinx en Mike Naert is elke verjaardag reden genoeg om een feestje te bouwen. Met succes want tot in de vroege uurtjes werd er massaal gevierd.

Het stond in de sterren geschreven dat het een stevige nacht zou worden op het Martelarenplein in Leuven. De reden lag voor de hand: café Sport organiseerde een verjaardagsfeestje voor de vele trouwe klanten. De bekende horecazaak bestaat 73 jaar waarvan drie jaar onder de vleugels van uitbaters Bjorn Ruytinx en Mike Naert. “Vanaf 16 uur trakteerden we de klanten op hapjes en vanaf 22 uur openden we de debatten op de dansvloer met DJ’s Mighty Mike (Mike Naert zelf, nvdr) en Pelé”, aldus Bjorn Ruytinx. “Onder onze vleugels is het café nu drie jaar open maar de geschiedenis van het volkscafé gaat uiteraard veel verder terug. Na de Tweede Wereldoorlog ontstond het café wat de teller op 73 jaar brengt en dat is toch niet niks. Redenen genoeg dus om er een fijn feestje van te maken met onze klanten.”

Maurice Vanderauwera

Onder die klanten ook de vorige uitbater Maurice Vanderauwera. Hij komt nog geregeld langs in café Sport, al was het maar om te genieten aan de andere kant van de toog nadat hij vele jaren de plak zwaaide in het volkscafé. “Café Sport is mijn horecakind’. Ik ben met café Sport begonnen in februari 1997. Samen met het personeel en mijn vrouw heb ik bloed, zweet en tranen gelaten voor en in café Sport maar het was de moeite meer dan waard. Zoveel verhalen, zoveel herinneringen…Het doet me plezier dat er zoveel volk langskwam op de verjaardag van de zaak.”