Marktkramers en klanten zijn het eens: wekelijkse markt in Bertem is een succes Joris Smets

02 juli 2020

13u21 0 Leuven De nieuwe markt in Bertem is nu al een schot in de roos. Sinds vandaag staan er elke donderdag van acht uur ‘s ochtends tot twaalf uur ‘s middags zes kramen op het Gemeenteplein. Kort na opening was het al gezellig druk, met het nodige respect voor de coronamaatregelen, en zowel de marktkramers als de klanten zijn heel tevreden met de nieuwe hotspot in hartje Bertem.

Het viskraam staat al sinds jaar en dag elke donderdag op het Gemeenteplein in Bertem en sinds vandaag krijgen zij gezelschap van vijf andere kramen: groenten en fruit, wafeltjes, een kippenkraam, een kaaskraam en een slagerij. “Op het Gemeenteplein is er plaats genoeg voor nog meer kramen en we hebben voldoende parkeerruimte”, zegt schepen van lokale economie Tom Philips. “Café ‘t Blok is ook vroeger open zodat de mensen gezellig een koffie kunnen drinken op het terras. Binnenkort komt er nog een appelkraam en we zijn heel tevreden dat we op deze manier de lokale economie kunnen steunen. Alle lokale handelaars zijn welkom om een aanvraag te doen bij het gemeentebestuur, zodat ook zij hier kunnen staan om hun producten verkopen.”

Klanten

In tijden van corona heeft de economie overal een harde dreun gekregen. Toch zou de wekelijkse markt in Bertem er niet zijn gekomen zonder de voorbije maanden. “Door de lockdown zijn we gestart met leveren aan huis en zo zijn we in Bertem terecht gekomen”, klinkt het bij De Rijdende Kip. “De inwoners waren heel enthousiast en daarom hebben we aan de gemeente gevraagd of we niet elke week op het Gemeenteplein mochten staan. Zij hadden daar meteen oren naar en daarna hebben wij het groentekraam aangesproken. Zo is de bal aan het rollen geraakt en nu staan we hier al met zes. Er is al veel volk geweest vandaag en als het zo blijft dan komen wij hier met veel plezier elke week.”

De eerste klanten waren ook enthousiast. Ludovika Vanderveken (92) was al vroeg op pad: “Ik kom van het rustoord met de auto, speciaal voor de markt”, vertelt ze enthousiast. “Ik vind het fantastisch en het is een heel toffe uitstap met mijn hondje. Je komt hier ook wat mensen tegen om mee te babbelen en ik ga wat verse vis en groenten kopen. Ik kom zeker nog terug!”