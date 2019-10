Markt van de Smaak zet exclusieve streekproducten met sterk Vlaams-Brabants karakter in de kijker EDLL

23 oktober 2019

13u10 17 Leuven Op donderdag 14 november vindt in Leuven de Markt van de Smaak plaats. De Grote Markt wordt dan omgetoverd tot een exclusieve markt van smaken met een sterk Vlaams-Brabants karakter. Op deze culinaire hoogdag kunnen bezoekers snuffelen langs straffe hapjes en tapjes uit eigen streek: van malse wafeltjes tot huisbereide limoncello.

Streekproducten Vlaams-Brabant vzw, de provincie Vlaams-Brabant, Toerisme Vlaams-Brabant, de stad Leuven en Radio 2 slaan de handen in elkaar voor de organisatie van Markt van de Smaak. Tal van streek- en hoeveproducten presenteren zich en laten bezoekers kennis maken met de beste lokale smaken. Dat Vlaams-Brabant gekend is tot buiten haar grenzen voor bieren en witloof, staat buiten kijf. Maar daar stoppen de culinaire hoogstandjes niet. “Meer dan dertig producenten van streekproducten zullen op de Markt van de Smaak vertellen over hun ambacht en passie voor hun lokaal product”, zegt Paul Vleminckx, voorzitter van de Streekproducten Vlaams-Brabant vzw.

Van malse wafeltjes tot huisbereide limoncello

De smaakmarkt biedt heel wat verschillende streekproducten. Gaande van ambachtelijke speculaas uit Geetbets, Duroc varkensvlees uit Kortenaken, natuurlijke honing uit Londerzeel, aspergesoep uit Aarschot tot ambachtelijke gerookte zalm uit Wilsele. De tapjes zijn ook niet van de minste. Om de dorst te lessen biedt de Markt van de Smaak onder meer feestelijke bubbels uit Oud-Heverlee, hommagebier aan het paardenverleden van Keerbergen, limoncello uit Ternat en kwaliteitsvolle koffie uit Herent.

“Onze provincie is een straffe smaakmaker. Zowel onze fruittelers, brouwers als landbouwers staan in voor geweldige producten die onze streek kleur geven”, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor plattelandsbeleid, toerisme en streekproducten. “Daarom zetten we er met de provincie nu steevast op in”, aldus Monique.

Bezoekers zijn welkom op donderdag 14 november op de Grote Markt in Leuven van 5 uur tot 22 uur. De snelle beslissers worden alvast beloond. Wie zich registreert op www.marktvandesmaak.be kan een van de 1.000 ‘smaakkaarten’ winnen. Met zo’n smaakkaart kan je gratis enkele proevers bij een producent naar keuze verkrijgen. Smaakkaarten kunnen gekocht worden vanaf 5 euro.