Marc Van Ranst op bezoek in café Tempo: “Genoten van een pintje op ons coronaproof terras” Bart Mertens

06 augustus 2020

19u38 2 Leuven Hoog bezoek voor café Tempo, want niemand minder dan Marc Van Ranst kwam onverwacht langs. Niet professioneel, wel om even te verpozen op het terras van het bekende café op het Baron August de Becker Remyplein. “En hij bevestigde dat ons terras coronaproof is”, zegt cafébaas Willy Heps.

Café Tempo in Kessel-Lo is al vele jaren een vaste waarde in Kessel-Lo. Of viroloog Marc Van Ranst daarvan op de hoogte is, weten we niet maar hij vond gisteren alvast de weg naar café Tempo op het Baron August de Becker Remyplein. Gisteren dook de bekendste viroloog van het land onverwacht op in de zaak van cafébaas Willy Heps. “Leuk uiteraard”, aldus Willy Heps die samen met zijn vrouw Rita de zaak in goede banen leidt. “Marc Van Ranst kwam niet professioneel langs maar gewoon om een pintje te drinken op het terras. Hij kwam van een wielerwedstrijd in de buurt en wou wellicht even verpozen. Op ons coronaproof terras is dat uiteraard perfect mogelijk. Van Ranst bevestigde overigens dat ons terras perfect veilig is om iets te drinken. Een leuk compliment van iemand die het kan weten.”