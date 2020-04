Marc Van Ranst controleert op social distancing in Abdij van Park JSL

21 april 2020

18u03 6 Leuven Een gewaarschuwd man is er twee waard: niet alleen de politie controleert op de naleving van de coronamaatregelen in de Abdij van Park, ook Marc Van Ranst is ter plaatse.

De Abdij van Park is een populaire plaats om een frisse neus te halen in tijden van corona. De politie patrouilleert er regelmatig om te controleren of iedereen zich aan de coronamaatregelen houdt en sinds zondag krijgen ze hulp van niemand minder dan viroloog Marc Van Ranst. “Een voorbijganger die bewondering heeft voor Marc moet die daar gehangen hebben”, klinkt het bij de domeinbeheerder. “Ik heb veel respect voor Marc en zijn werk. In tijden van corona mag hij daar rustig verder blijven hangen.”