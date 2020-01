Marc Van de Velde (Liefst Leuven) pleit voor positieve beeldvorming over handelsstad Leuven. “Leuven wordt helemaal geen spookstad” Bart Mertens

31 januari 2020

31 januari 2020

'Liefst Leuven' is naar eigen zeggen tevreden dat de stad het budget voor de handel heeft verhoogd en hoopt dat de troeven van Leuven als handelsstad daardoor vaker positief in beeld kunnen komen. Voorzitter Marc Van de Velde betreurt dat sommige handelaars te kritisch zijn voor het beleid van de stad, niet zelden nadat ze hun zaak hebben gesloten. "Het is niet correct om te stellen dat Leuven een spookstad dreigt te worden", klinkt het.

Liefst Leuven organiseerde zopas de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie en daar hoort traditioneel een speech bij. In het verleden durfde de handelaarsorganisatie zich al eens kritisch te uiten over het stadsbestuur, maar de trend voor 2020 lijkt gezet met twee toverwoorden: positieve communicatie. Volgens Marc Van de Velde beschikt Leuven als handelsstad over tal van troeven en die moeten in de toekomst vaker worden uitgespeeld. “In een stad zoals Leuven komen en gaan er zaken. Zo is dat nu eenmaal”, zegt voorzitter Marc Van de Velde. “Ik betreur het als handelaars verkondigen dat het stadsbestuur de klanten zou wegjagen. Leuven dreigt helemaal geen spookstad te worden zoals wel eens wordt beweerd. Met een dergelijke communicatie draag je enkel bij tot een negatieve perceptie en die klopt niet. Leuven is een bereikbare handelsstad met een goed aanbod voor de klanten.”

Bondgenotenlaan

Is er dan geen probleem in Leuven als we over handel spreken? Volgens Liefst Leuven zijn er zeker wel aandachtspunten en die wil de handelaarsorganisatie samen met het stadsbestuur aanpakken. “Het is juist dat er handelaars stoppen, maar dat doen ze om allerlei redenen, van pensioen tot de concurrentie van e-commerce. De verkoop via het internet hangt inderdaad als het zwaard van Damocles boven de lokale handel, maar dat is niet enkel in Leuven het geval. We moeten ook erkennen dat de Bondgenotenlaan kampt met leegstand. Gelukkig is er ondertussen een werkgroep waarin alle betrokken partijen op zoek gaan naar een oplossing. Het busverkeer is bijvoorbeeld een zorgenkind in de Bondgenotenlaan.”

Tiensestraat

Of de stad Leuven en de handelaars erin zullen slagen om De Lijn te overtuigen van een gevoelige daling van het busverkeer in de Bondgenotenlaan blijft maar de vraag. Dagelijks passeren er zo’n 1.300 bussen door de winkelstraat. Dat zijn er al enkele honderden minder in vergelijking met enkele jaren geleden, maar het blijven veel bussen om echt aangenaam winkelen mogelijk te maken. De stad Leuven blijft alvast in overleg met De Lijn en achter de schermen wordt er hard gewerkt aan een plan om de Bondgenotenlaan een nieuwe inrichting te geven met de nadruk op het deel dat aansluit op de Grote Markt. Zo wordt er onder meer gedacht aan het gelijk trekken van de weg en de voetpaden. Toch blijft minder bussen door de Bondgenotenlaan de essentiële stap om de Bondgenotenlaan de ‘grandeur’ van weleer terug te geven. En over bussen gesproken… Liefst Leuven ziet het wel zitten om de bus opnieuw door de Tiensestraat te laten rijden. “Dat zou een goede zaak zijn voor de bereikbaarheid van de handelaars in de zogenaamde boven-Tiensestraat”, klinkt het. “De binnenringbus zou het rondje kunnen maken via het Hooverplein.”