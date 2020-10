Marc Brys (OHL): “Straf dat Fred Duplus al speelklaar is” Herman Meersseman

03 oktober 2020

09u55 0 Leuven OH Leuven wil vandaag (18.30u.) tegen Zulte-Waregem zijn tweede thuisoverwinning van het seizoen inschrijven en zich zo nog wat steviger in de linkerkolom nestelen. Coach Marc Brys en zijn spelers beseffen wel dat zij top zullen moeten zijn, willen zij het stugge team Francky Dury opzijzetten.

Twee weken geleden kampten OHL en Zulte-Waregem met een dipje. De Leuvenaars ontgoochelden in Oostende en verloren met 3-1. De West-Vlamingen werden aan de Gaverbeek vernederd door Club Brugge: 0-6. Beide teams herstelden zich vorig weekend. OHL ging met 2-3 winnen in Gent, Waregem hield op Sclessin Standard op 2-2

“In Luik zagen we weer het échte Zulte Waregem”, zegt Marc Brys. “Vanuit een goede organisatie en met opkomende backs en snelle flanken. En voorin heb je dan ook nog Vossen die weinig nodig heeft om te scoren. Het wordt dus een moeilijke match, maar wij gaan, zoals steeds, voor de drie punten.”

Met de steun van zowat drieduizend fans moet dat lukken, al wordt het voor Brys weer puzzelen. Doelman Iversen is nog steeds out, maar Romo deed het prima in Gent. Daar vielen met Ngawa, Ouedraogo en Malinov nog maar eens drie verdedigende pionnen uit. De Bulgaarse ‘stofzuiger’ op het middenveld is twijfelachtig, Ouedraogo is zeker een viertal weken out met een zware knieblessure. “Vervelend, want ik zat al niet echt dik qua linksvoetigen”, zucht Brys, die gelukkig - allicht - Ngawa kan recupereren. Hij lijkt hersteld van zijn hersenschudding en wil zelf absoluut spelen. “Hij is een taaie, wij moesten Pierre letterlijk van het veld sleuren in Gent, hij wou verder spelen, ook al was hij groggy”.

Klaar voor invalbeurt

Met Frédéric Duplus, die net als Schuermans en Tshimanga in de openingswedstrijd uitviel met een zware blessure – in zijn geval een gescheurde meniscus - heeft Brys toch weer een extra verdediger achter de hand. Drie maanden out, zo luidde het aanvankelijke medische verdict. Maar kijk, maandag speelde Duplus al een uur mee in een stevige oefenpartij tegen RWDM. Hij is klaar voor een eventuele invalbeurt tegen Zulte-Waregem, de ploeg waar hij in het seizoen 2013-14 voor speelde.

“Fred is veel vroeger speelklaar dan de meest positieve vooruitzichten. Straf. Dat toont nog maar eens dat een speler die enorm graag wil en keihard werkt, sneller fit kan raken”, zegt Brys. Duplus zelf voegt er aan toe: “Het is zeker ook de verdienste van de medische en de technische staf”.