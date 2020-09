Marc Brys (OHL): “Ik verwacht een positieve reactie van mijn spelers” Herman Meersseman

26 september 2020

00u31 1 Leuven Hebben de spelers van OH Leuven de voeten weer stevig op de grond na hun ontgoochelende prestatie van vorige week in Oostende? En hebben zij de frustratie omwille van de scheidsrechterlijke dwalingen verwerkt? “Ik hoop het, en op basis wat ik deze week op training zag, denk ik het ook”, zegt coach Marc Brys.

Voor OHL komt de uitmatch van zaterdagavond bij vice-kampioen AA Gent misschien wel op een goed moment, zo tussen twee Europa League-midweekmatchen van de Gentenaars tegen Dinamo Kiev door. “Ach, bij Gent hebben ze er bij de samenstelling van hun spelerskern rekening mee gehouden dat ze regelmatig twee wedstrijden per week spelen”, schokschoudert Brys. “Mijn collega Wim De Decker, die ik nog drie seizoenen coachte toen hij bij Beerschot speelde, beschikt over een ruime kern. Elke positie is driedubbel bezet.”

Brys bedoelt dat De Decker voldoende materiaal heeft om te ‘roteren’ en toch nog een heel valabel elftal te kunnen opstellen als hij vermoeide spelers wil laten rusten of geblesseerden moet vervangen. Spits Yaremschuk is out. Kums en Chatvekadze zijn twijfelachtig en Odjidja, pas hersteld van een blessure, oogt vermoeid. Van zijn kant moet de Leuvense coach het nog steeds zonder de langdurig geblesseerden Schuermans, Duplus, Tshimanga, Aguémon en Kehli doen. In de ziekenboeg kregen zij het gezelschap van doelman Iversen.

Marc Brys is overigens nog steeds boos op ref Dierick en zijn assistenten, die vorige week zaterdag in Oostende Henry ten onrechte voor buitenspel terugfloten toen hij op weg was naar een doelpunt, en die een duidelijke penaltyfout op Sowah niet bestraften. “En ik til ook héél zwaar aan het feit dat zij het bij die zware charge op onze doelman Iversen vertikten een tweede gele kaart te trekken voor die Oostendenaar (Theate, red.). Dat zorgde bij ons voor frustratie en concentratieverlies. In die mate dat sommige van mijn spelers hun basistaken niet meer naar behoren uitvoerden.”

“Maar goed, dit is nog geen excuus voor onze zwakke match in Oostende. In Gent moeten we die misstap proberen recht te zetten. Of dat kan? Misschien wel, als iedereen bij ons top is. Ik verwacht een positieve reactie van mijn spelers”.

Positief voor OHL is, dat verdediger Ngawa en ‘pitbull’-middenvelder Malinov weer inzetbaar zijn. Voor de jongste twee nieuwkomers, Osabutey en Eppiah, komt Gent nog te vroeg. Zij komen nog wedstrijdritme te kort.