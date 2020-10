Marc Brys: “Met deze kern mag OHL niet in degradatienood raken” Herman Meersseman

08 oktober 2020

17u21 2 Leuven OH Leuven klopte het aantal inkomende ‘zomer’transfers af op tien. “Het had altijd beter gemogen”, grijnst Marc Brys. “Maar met deze kern moeten wij de ambitie die de club voor aanvang van het seizoen uitsprak, kunnen waarmaken. En dat is: niet in degradatieproblemen geraken.”

Doelmannen Iversen en Romo, verdedigers Bese, Jemelka en De Norre, middenvelders Malinov en Vlietinck, en daarnaast Osabutey, Eppiah en Tamari als spitsen of offensieve flanken: dat zijn de nieuwkomers. Volgens hun adelbrieven allemaal potentiële versterkingen.

“Wij zijn wij versterkt in alle linies”, weet Brys, die pas op de laatste dag van de mercato twee broodnodige defensieve versterkingen kon begroeten. Broodnodig, want Schuermans is nog maanden out, terwijl Duplus en Tshimanga na anderhalve maand revalidatie pas nu weer wedstrijdfit zijn. “Het heeft meestal heel wat om het lijf voor je een speler kan binnenhalen”, zegt Brys. “Zo lag er ruim een maand tussen de eerste contacten en het afsluiten van de transfers van centrumverdediger Jemelka en flankverdediger De Norre. Die laatste transfer werd pas tien minuten voor het einde van de transferperiode beklonken. Met dank aan CEO Peter Willems en TD Wim De Corte, die alles knap opgevolgd en mee gerealiseerd hebben”.

Zeven voorlopige (?) afvallers

Keerzijde van de medaille: OHL telt nu 38 kernspelers. “Met zo’n grote groep kan je niet goed trainen”, zegt Brys. “Wij hebben een aantal spelers en hun agenten tijdig gemeld dat zij beter uitkeken naar een andere club. Uiteindelijk heeft alleen Aboubacar Keita dat gedaan. Ik heb hem toch nog opgenomen heb in mijn A-groep. Een aantal andere spelers moet vanaf nu apart oefenen, onder een goede trainer”. Brys wil die hen geen B- of C-kernspelers noemen, ook al omdat het niet noodzakelijk zo is dat zij nooit meer zullen heropgevist worden in de A-kern. “Ik moet keuzes maken en heb die jongens heel duidelijk gezegd waarom zij niet meer met de groep meetrainen”, zegt Brys.

Vogens onze informatie zou het gaan om Keet, Van Hyfte, Croizet, Perbet, Tucic, Borges en Limbombe. De jongeren Raemaekers, Gillekens, Assante, Vekemans en Allemeersch blijven wél in de A-kern. “Zij zijn exponenten van onze uitstekende jeugdwerking en behoren tot de toekomst van OHL”, aldus Marc Brys.