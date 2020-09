Marc Brys hoogstwaarschijnlijk niet naar Genk: “De luxe van OHL verlaten zou ongepast zijn” Herman Meersseman

17 september 2020

16u54 0 Leuven Goed nieuws voor de clubleiders en de fans van OH Leuven, misschien ontgoocheling bij het bestuur en bij die supporters van Racing Genk die gehoopt hadden dat Marc Brys Hannes Wolf zou opvolgen als hoofdcoach. “Het zou gezien de enorme luxe die ik als trainer ervaar bij OHL, ongepast zijn bezig te zijn met een vertrek hier”, zegt hij.

“Het streelt misschien mijn ego als het zo is dat Racing Genk aan mij denkt om over te nemen van Hannes Wolf. En misschien komt er ooit een dag dat ik inga op een heel aantrekkelijk bod. Mocht bijvoorbeeld Barcelona een voorstel doet, zal ik dat wel een paar seconden overwegen (lacht en wuift de gedachte weg). Maar voor mezelf en voor OHL zou ik het ongepast vinden nu bij OHL op te stappen. Het bevalt mij hier enorm. Ik zit hier in een luxepositie bij een club waar ik in schitterende omstandigheden kan werken en die helemaal past bij mijn karakter.”

“OHL heeft veel potentie, veel ambitie, er is een stappenplan, en soldiariteit op alle vlakken. Deze club heeft toekomst, kan nog veel stappen voorwaarts zetten. In het bestuur zitten mensen die veel van voetbal kennen, en die ook naar mij willen luisteren. Mijn staf en ik worden hier heel erg geapprecieerd. Een luxepostitie waar ik van geniet. Net als van het ontbijt en lunch die hier gezond en heel lekker zijn (lacht). Bovendien ben ik ook pas naar het Leuvense verhuisd”.

“En het ook is niet omdat wij nu zes op zes haalden uit onze jongste twee wedstrijden en acht op vijftien uit onze eerste vijf duels – het had tien op vijftien kunnen zijn als de ref in de blessuretijd in Genk die zuivere penaltyfout op Myny had bestraft – dat ik daarmee als coach moet pronken. Voor hetzelfde puren we nul op zes uit onze komende verplaatsingen naar Oostende en Genk. De spelersgroep, die dank zij een fantastische mentaliteit die resultaten behaalde, en de technische staf heeft nog héél veel werk om sportief te geraken waar we willen geraken: in de subtop, maar wel op termijn, stap na stap.”

“Weet je, als ik ’s ochtends voor acht ons oefencomplex binnen rijd en ik zie dat de greenkeepers al enthousiast bezig zijn om de speelvelden tiptop in orde te brengen, dan denk ik: wij zijn als club héél goed bezig. En waar kan ik beter zijn?”