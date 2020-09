Marc Brys: “Gelukkig heeft OHL een ruime kern” Herman Meersseman

12 september 2020

Derde thuismatch van het seizoen voor OHL, straks tegen Standard. En voor het eerst met een beperkt publiek. Wordt het een eerste thuiszege? De kans lijkt klein, want tegen de tweede in de stand moet coach Marc Brys het weer met een fel gehavende spelerskern doen.

Aguémon (gescheurde knieband) dikte het kransje spelers die voor maanden out zijn - de anderen zijn Schuermans, Duplus, Tshimanga en Kehli - aan tot vijf. Brys hoopte Ngawa en Maertens te recupereren. Maar: “Ik wil met Pierre-Yves, die nochtans heel graag tegen zijn ex-ploeg zou spelen, geen risico nemen. En ik vrees dat de match iets te vroeg komt voor Maertens. Ook Malinov is onzeker, hij liep een liesletsel op training tussen twee interlands met Bulgarije.”

“Maar ook als niemand van de twijfelgevallen inzetbaar zou zijn, gaan we zeker niet de handdoek gooien. Gelukkig beschikken we over een ruime en kwalitatief goede kern, en enkele bij OHL opgeleide jongeren als Raemaekers, Vekemans en Asante deden het al prima dit seizoen.”

Hoe dan ook, Standard wordt een heel zware brok. “Zij draaien niet voor niets bovenin mee”, zegt Brys. Nochtans: OHL klopte Standard in de voorbereiding met 1-2. “Zij waren toen nog zoekende, nu staan ze een héél stuk verder. Het is een solied team met veel individuele kwaliteiten. Bij hen zitten de automatismen al erg goed, er zijn duidelijke looplijnen, ze hanteren dikwijls de lange bal en hebben weinig kansen nodig om een match te beslissen. Zij staan niet voor niets tweede in de stand.”

Twaalfde man

Misschien kan de tweeduizendkoppige dertiende man een duwtje in de rug geven, nu weer met beperkt publiek mag gevoetbald worden. “Uiteraard hadden we liever voor een vol huis gespeeld, maar dit is toch al een begin”, zegt Brys. “De spelers snakken naar de steun van hun fans, ze hebben die nodig om nog méér te kunnen doen dan ze zo al doen. In de eerste vier competitie-speeldagen bleek duidelijk dat de thuisploegen veel minder winnen zonder de steun van hun fans. Kijk naar ons: aan Den Dreef behaalden we 1 op 6 tegen Eupen en Charleroi. Uit pakten we 4 op 6 tegen Genk en Beveren en het had 6 op 6 moeten zijn, met die niet gefloten penalty in de blessuretijd in Genk. Wij gaan er hoe dan ook alles aan doen om een goed resultaat te halen tegen Standard.”