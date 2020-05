Manuscript over Leuvense studentenleven opgenomen in Vlaamse topstukkenlijst EDLL

01 mei 2020

13u00 1 Leuven Het manuscript ‘Logica’ van Museum M werd opgenomen in de topstukkenlijst van de Vlaamse gemeenschap. Het stuk dateert uit de 17e eeuw en gaat over het Leuvense studentenleven. Met de lijst wil Vlaanderen voorkomen dat zeldzame en onmisbare voorwerpen en collecties verloren gaan.

Schepen van cultuur en voorzitter van M, Denise Vandevoort (sp.a) is zeer tevreden met de erkenning. Voor M is dit intussen het 15de stuk dat deze topstukkenlijst haalt. “Eerder was dit ook al het geval met ‘Het Laatste Avondmaal’ en ‘De Marteling van de Heilige Erasmus’ van Dieric Bouts. Dit bewijst nog maar eens dat onze collecties van een erg hoog niveau zijn", zegt ze. De topstukkenlijst werd in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat waardevolle en zeldzame cultuurgoederen in ons land zouden blijven.

Restauratiesubsidies

Aan de erkenning als topstuk zijn allerlei voorwaarden gekoppeld. “Zo moet je nog meer dan anders opletten bij fysieke ingrepen en is het ook verplicht om toestemming te vragen wanneer je het werk wil uitlenen voor een tentoonstelling in het buitenland”, zegt Peter Bary, algemeen directeur van M. Voor stukken uit de lijst kunnen bovendien restauratiesubsidies aangevraagd worden.

Studentenleven

Het manuscript dat in de lijst werd opgenomen is van de hand van Jan Wouters en dateert uit het midden van de 17de eeuw. “Het is om verschillende redenen erg interessant”, legt Vandevoort uit. “Jan Wouters maakte bij zijn collegenota’s graag tekeningen. Soms hadden die te maken met het lesonderwerp, maar vaak zijn het ook illustraties van het toenmalige studentenleven. We zien voorstellingen van Het Varken, de pedagogie (aan het huidige Hogeschoolplein) waar hij les volgde, maar ook tekeningen van kaartende, etende en drinkende studenten. Dit kleurrijke manuscript heeft dus niet alleen een grote artistieke waarde, maar het is ook een rijke bron voor wie zich in de geschiedenis van het universiteitsleven in onze stad wil verdiepen.”

Het volledige manuscript kan je online raadplegen via deze link.