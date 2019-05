Man zwaargewond door ontplofte gasfles, appartement onbewoonbaar ADPW

27 mei 2019

23u31 2 Leuven Een man uit de Donkerstraat in Leuven is vanavond omstreeks 22 uur zwaargewond geraakt nadat een ontvlambaar product een steekvlam heeft veroorzaakt in zijn appartement, vlakbij de Riddersstraat.

“Een gasfles ontplofte waardoor de man brandwonden van de tweede en de derde graad opliep aan zijn benen. Hij is zwaargewond, maar verkeert niet in levensgevaar. Een dertigtal appartementen werd even ontruimd, maar de bewoners mochten het gebouw terug binnen nadat de kamers voldoende geventileerd waren. Het appartement van de man zelf is onbewoonbaar”, zo klinkt het bij de Leuvense brandweer.

De man werd naar het Gasthuisbergziekenhuis overgebracht. Hoe het vuur precies is ontstaan, is niet duidelijk.