Man wordt aangesproken op het niet dragen van een mondmasker in station Leuven en start gevecht met de politie Joris Smets

05 mei 2020

17u16 0 Leuven Een 21-jarige man zal in juni voor de rechter moeten verschijnen omdat hij geen mondmasker droeg in het station van Leuven en weerspannig werd naar de agenten die hem daarop aanspraken. De man deelde een elleboogstoot uit en de agenten moesten pepperspray gebruiken om hem onder controle te krijgen. “De man had normaal niet eens een boete gekregen”, zegt politiewoordvoerder Nicolas Del Piero. “Gisteren was de eerste dag dat een mondmasker verplicht was op het openbaar vervoer en we proberen vooral te sensibiliseren in plaats van te verbaliseren.”

De man in kwestie hield zich maandag rond 15.50 uur op aan de bushaltes op het Martelarenplein. Een politieploeg wees hem erop dat het verplicht was in het kader van de maatregelen tegen Covid-19 om op deze plaats een mondmasker te dragen. De man zei dat hij geen mondmasker had en weigerde zich te identificeren.

Elleboogstoot

Toen de politie hem verder wilde controleren, spande de man zich op. “Hij deelde een elleboogstoot uit en bleef zich heftig verzetten tegen de agenten”, klinkt het bij het parket van Leuven. “Ze moesten pepperspray gebruiken en versterking vragen om hem onder controle te krijgen. De agenten liepen lichte verwondingen op. De twintiger werd onmiddellijk gedagvaard voor het toebrengen van slagen en verwondingen aan agenten, weerspannigheid en het niet-naleven van Covid 19-maatregelen”, besluit het Leuvense parket.

De man in kwestie had normaal waarschijnlijk niet eens een boete gekregen. “Gisteren en vandaag zijn er, buiten dit incident, geen processen-verbaal opgesteld voor het niet dragen van een mondmasker”, zegt politiewoordvoerder Del Piero. “We proberen vooral te sensibiliseren in plaats van te verbaliseren. Het is heel spijtig dat deze routinematige controle zo uit de hand is gelopen.”