Man voor rechter na joyride met bijna fatale afloop KAR

27 januari 2020

Een dertiger uit Oud-Heverlee moet zich voor de rechter verantwoorden voor een joyride in Leuven die eindigde met een poging doodslag in Erps-Kwerps. L.H. ging er op 29 maart 2018 vandoor met een Opel Insignia in Leuven. De joyride liep bijna fataal af in Erps-Kwerps, waar een 25-jarige politie-inspectrice moest springen voor haar leven. H. stond eveneens terecht voor slagen en verwondingen aan verschillende agenten. Eentje liep daarbij een hernia op. Volgens het verslag van de geneesheer is er sprake van een blijvende arbeidsongeschiktheid van twee procent.

De man zou kampen met persoonlijkheidsproblemen. Door de raadkamer werd hij vrijgelaten onder voorwaarden als hij een aangepaste psycho-medische begeleiding volgde. Alvorens de zaak te laten pleiten, beval de rechter een maatschappelijke enquête naar de leefomstandigheden van H. De zaak gaat verder op 16 juni.