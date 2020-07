Man verongelukt voor ogen van vrouw en dochter nadat hij wordt aangereden op E40 Joris Smets

02 juli 2020

20u45 26 Leuven Op de E40 in Haasrode is een dodelijk ongeval gebeurd in de richting van Brussel. Een 64-jarige bestuurder van een personenwagen stopte op de pechstrook en stapte uit. De man uit Elsene werd aangereden door een vrachtwagen en was op slag dood. De vrouw en dochter van de man, die nog in de auto zaten, bleven ongedeerd.

Omstreeks 18 uur gebeurde het dramatische ongeval waarbij de autobestuurder om het leven kwam. Het Leuvense Parket stelde een verkeersdeskundige aan. “De 64-jarige man uit Elsene was op de pechstrook gaan staan en is uit de wagen gestapt omwille van een platte band”, zegt Sarah Callewaert van het parket. De vrachtwagenchauffeur van Poolse afkomst is om nog onduidelijke redenen over de witte lijn gegaan en heeft de man aangereden. Hij was op slag dood. De vrouw en dochter van de overleden man zaten nog in de auto toen het ongeluk gebeurde en zijn ongedeerd. De vrachtwagenchauffeur heeft negatief geblazen en was ook niet onder invloed van drugs.”

De vrachtwagenchauffeur zijn rijbewijs is voor 15 dagen ingetrokken en hij staat ter beschikking van het Leuvense parket.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.