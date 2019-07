Man vernielt glazen deur restaurant KAR

17 juli 2019

Een man is veroordeeld tot 8 maanden cel en 400 euro boete voor het vernielingen en het niet teruggeven van een bankkaart. Riadh S. vernielde op 29 juni vorig jaar de glazen toegangsdeur van een restaurant in Leuven. Twee weken eerder was S. in het bezig gekomen van een bankkaart maar hij weigerde die terug te geven aan de rechtmatige eigenaar. Telkens werd de politie ingeschakeld. “De beklaagde heeft een zeer beperkt strafrechtelijk verleden met enkel een verkeersgerelateerde veroordeling”, gaf de rechter nog mee in het vonnis. De celstraf en de geldboete zijn beiden met uitstel. S. stuurde zijn kat naar de rechtbank en werd bij verstek veroordeeld.