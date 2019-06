Man steelt tweemaal blikjes bier uit Spar op twee uur tijd ADPW

25 juni 2019

Een 43-jarige man uit Leuven stal maandagvoormiddag om 10 uur zes blikjes bier uit warenhuis Spar in de Diestsestraat in Leuven. De man nam de blikjes eenvoudigweg uit het rek, stak ze in zijn rugzak en wandelde buiten. De kassierster riep hem achterna maar de man liep de winkel Zeeman binnen die naast de Spar gelegen is. De medewerkster van de Zeeman wilde de man tegenhouden en de deuren sluiten maar de verdachte nam haar bij de arm, kneep haar en liep buiten. Hij had zijn rugzak in de winkel achtergelaten met zijn identiteitskaart in. De politie van Leuven trof de man thuis aan en arresteerde hem. Hij bekende dat hij de blikken bier had gestolen en gaf toe dat hij rond 8 uur ’s ochtends ook al bier had gestolen in de Spar. De man werd gedagvaard in toepassing van het snelrecht. Hij moet in juli voor de rechter verschijnen.