Man steelt parfums: hij bekleedt binnenkant van rugzak met aluminiumfolie om alarm te omzeilen Joris Smets

22 juni 2020

13u35 0 Leuven Op vrijdag 19 juni rond 13 uur merkte een winkelbediende van warenhuis Inno een diefstal op in de parfumerieafdeling. Een jongeman verstopte twee flessen parfum in zijn jas en een derde fles onder een winkelrek. De 21-jarige Roemeense verdachte verschijnt in september voor de rechter.

De man wandelde naar buiten zonder te betalen. De bediende sprak de man aan maar hij liep weg in de richting van Sint-Maartensdal. “De wijkagent van Sint-Maartensdal ging de man achterna en kon hem in de Van den Tymplestraat onderscheppen, samen met collega’s die toevallig langsreden”, zegt het Parket van Leuven. “De jongeman had de twee parfums ter waarde van €250 weggegooid onder een geparkeerde auto. De 21-jarige verdachte had ook een rugzak bij zich die aan de binnenkant bekleed was met aluminiumfolie. Dit wordt gebruikt om het alarm van bewakingspoortjes te omzeilen. Het parket dagvaardde de 21-jarige Roemeense verdachte onmiddellijk in toepassing van het snelrecht. Hij verschijnt in september voor de rechter.”