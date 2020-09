Man steelt laptop en kassa bij meubelzaak Domo Kim Aerts

08 september 2020

11u12 1

In meubelzaak Domo in de Bondgenotenlaan is dinsdagochtend ingebroken. Een dief forceerde de schuifdeur van de winkel en doorzocht de zaak. Hij wikkelde een laptop en de kassa in een kamerjas en ging hiermee aan de haal. Een voorbijganger merkte op hoe de jongeman zich terug door de schuifdeur wurmde en hield de man in de gaten terwijl hij de vlucht nam naar het Martelarenplein. Daarna werd de politie verwittigd, maar de dader kon niet meer aangetroffen worden. Er werd proces-verbaal opgesteld voor diefstal met braak.