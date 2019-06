Man steelt elektrische step tijdens testrit ADPW

25 juni 2019

11u02

Een onbekende man koos maandagavond het hazenpad tijdens een testrit met een elektrische step. De man wandelde winkel My Mobelity binnen op de Tiensesteenweg in Leuven met de vraag of hij een testrit mocht maken met een elektrische step. Hij koos een duur model uit om uit te testen en mocht hiermee wat toertjes rijden op de parking. Hij nam echter meteen de vlucht en reed weg in de richting van de Molstraat. De uitbater van de winkel zette de achtervolging in, maar de dief op de step was hem te snel af. De politie kwam ter plaatse en stelde een proces-verbaal op.