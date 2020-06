Man steelt 53 busjes deodorant in het Kruidvat Joris Smets

18 juni 2020

10u06 0 Leuven Een 46-jarige man die illegaal in België verblijft, wordt verdacht van twee winkeldiefstallen en een poging winkeldiefstal in Leuven op 16 juni 2020 en in november 2019. De man werd op 16 juni betrapt in winkel Zeeman toen hij het onderste rekje van de rayon verzorgingsproducten beschadigde.

Het onderste latje brak af toen hij er op stond om aan bovenste rekje te geraken. De winkelbediende zag dat de man vlak daarna een zak vol busjes deodorant en tubes gel onder andere winkelwaar probeerde te verstoppen. “Toen de bediende hem aansprak, zei hij dat er niets aan de hand was en liep hij met lege handen de winkel uit”, klinkt het bij het parket van Leuven. “De politie van PZ Leuven hield hem een kwartiertje later staande in de Bondgenotenlaan. De man had toen een zak met 53 busjes deodorant vast. De politie stelde vast dat even voordien een grote hoeveelheid van dezelfde busjes deodorant uit winkel Kruidvat op de Bondgenotenlaan was gestolen. De man ontkent dat hij deze daar gestolen zou hebben. Hij kan echter ook in verband worden gebracht met een winkeldiefstal van een fles parfum in warenhuis Inno in november 2019.”

De verdachte zal zich in september voor de correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor de poging en de twee winkeldiefstallen.