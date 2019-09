Man rijdt weg van politie en gooit cocaïne uit raam ADPW

15 september 2019

Een patrouille van het fenomeenteam, een politieteam in burger met anoniem voertuig, merkte vrijdagavond tijdens een patrouille in Wijgmaal een verdacht voertuig op met één inzittende. Toen de patrouille de auto aan kant wilde zetten, gaf de bestuurder plankgas. Tijdens zijn vlucht gooide hij een zakje met verschillende gebruikshoeveelheden cocaïne uit het raam. In de Vuntlaan kon de man dan toch worden gestopt. De 24-jarige bestuurder uit Antwerpen werd overgebracht naar het commissariaat. Zijn auto werd voorlopig in beslag genomen en zal later nog doorzocht worden met behulp van de drugshond. Het parket werd van de feiten in kennis gesteld.