Man rijdt loslopend paard aan ADPW

03 november 2019

13u26 0

Het was schrikken voor een 34-jarige bestuurder uit Leuven toen hij vrijdagnacht even na 3 uur in de Heidebergstraat in Kessel-Lo plotseling een paard zag stappen. De man week uit voor het dier maar reed dan een tweede paard aan dat uit het niets opdook. Het dier raakte lichtgewond. De politie slaagde er in de twee paarden, die ondertussen een tuin waren ingevlucht, aan te lijnen en over te brengen naar de weide waar ze ontsnapt waren. Een veearts stelde vast dat het gewonde paard er niet erg aan toe was.

De eigenaar van de dieren werd uit zijn bed gehaald en in kennis gesteld van het voorval. De geschrokken autobestuurder had lichte schade aan zijn voertuig. Hij legde een negatieve ademtest af.