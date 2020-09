Man probeert wespennest te verdelgen en zet haag in brand JSL

16 september 2020

15u31 0

De brandweer moest dinsdag even na 17 uur uitrukken naar de Weerstandlaan in Kessel-Lo voor een brandende haag. Toen een man bezig was een wespennest te verdelgen met vuur, zette hij per ongeluk de droge haag in brand. Behalve aan de haag was er verder geen schade. Er raakte ook niemand gewond.