Man probeert tweemaal met vals geld te betalen in frituur

01 maart 2020

12u48 0

Vrijdagavond probeerde een valsmunter tot tweemaal toe met vals geld te betalen in een frituur in Kessel-Lo. De man probeerde in de frituur op de Diestsesteenweg om zijn pakje friet te betalen met een briefje van 100 euro. Toen de opmerkzame friturist het briefje controleerde, bleek al snel dat het om vals geld ging. De klant haalde een tweede briefje van 100 euro boven, maar ook dit bleek vals te zijn. De valsmunter betaalde zijn bestelling met kleingeld en droop af. De politie werd verwittigd toen de man reeds vertrokken was en stelde proces-verbaal op.