Man probeert met vals geld te betalen op Oude Markt Joris Smets

09 januari 2020

09u53 0

In de nacht van woensdag op donderdag is een 40-jarige man uit Mechelen betrapt met vals geld. Hij probeerde een consumptie te betalen met een vals briefje van 50 euro. De uitbaatster van het café merkte echter dat het om vals geld ging en verwittigde meteen de politie. De verdachte, die er ondertussen vandoor was gegaan, kon een paar uur later door een patrouille van de politie worden opgepakt. Hij werd overgebracht naar het commissariaat en de politie stelde een proces-verbaal op.