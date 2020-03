Man overlijdt op weg naar dokter in Leuven Joris Smets Kim Aerts

24 maart 2020

17u48 0 Leuven In Leuven is dinsdagnamiddag een man overleden in de Frederik Lintstraat. Hij kampte met een medisch probleem en was onderweg naar de dokter.

De hulpdiensten kwamen dinsdagnamiddag ter plaatse in de Frederik Lintstraat waar een man in elkaar was gezakt. “De man kampte met een medisch probleem en het wordt niet beschouwd als een verdacht overlijden”, stelt politiewoordvoerder Marc Vranckx. “Om alle mogelijke pistes uit te sluiten, komt het gerecht ook ter plaatse, maar het gaat hier om een natuurlijke dood.”