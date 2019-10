Man naar ziekenhuis na val met elektrische fiets ADPW

06 oktober 2019

Een 41-jarige fietser uit Kessel-Lo kwam zaterdag even voor middernacht in de Platte-Lostraat ten val. De man reed met een elektrische fiets en ging korter aan de kant rijden voor een aankomend voertuig. Daarbij raakte het wiel van zijn fiets de stoep waardoor de bestuurder zijn evenwicht verloor. De man hield aan de valpartij enkele schaafwonden aan een arm en been en een bloedneus over. Hij werd met een ziekenwagen overgebracht naar het UZ Gasthuisberg. De man legde een positieve ademtest af.