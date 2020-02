Man naar het ziekenhuis door rookintoxicatie JSL

18 februari 2020

14u26 0

De brandweer van Leuven is ter plaatse gekomen voor een brandmelding in een appartement op de zevende verdieping in de Celestijnenlaan in Heverlee. Maandagnamiddag was het brandalarm afgegaan maar er waren geen vlammen te zien. Wel was er sprake van rookontwikkeling. De brandweer, die snel ter plaatse was, haalde de bewoner uit zijn appartement. Het ging om een 32-jarige man. Omdat hij te veel rook had ingeademd werd hij voor verzorging met de ziekenwagen overgebracht naar het UZ Gasthuisberg. De oorzaak van de rookontwikkeling was een pan op het vuur. De flat moest een nachtje grondig verlucht worden.