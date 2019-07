Man moet auto inleveren nadat hij betrapt werd op verdovende middelen ADPW

05 juli 2019

13u13 0

De Leuvense politie betrapte donderdagnamiddag een automobilist op rijden onder invloed van verdovende middelen. De 32-jarige man uit Lens trok met zijn vreemde rijstijl op de Dirk Boutslaan de aandacht van een politiepatrouille. Hij werd gecontroleerd en al snel was het voor de inspecteurs duidelijk dat er verdovende middelen in het spel waren. Een speekseltest bevestigde dit vermoeden. De man had echter recent zijn rijbewijs moeten inleveren en had het nog niet terug opgehaald na deze intrekking. De politie hield in de plaats van zijn rijbewijs dan maar zijn auto in.