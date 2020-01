Man mag de rest van zijn leven enkel nog de baan op met alcoholslot in wagen Kim Aerts

31 januari 2020

21u00 0 Leuven De correctionele rechtbank van Leuven heeft in beroep de geldigheid van een rijbewijs beperkt tot voertuigen met een alcoholslot levenslang opgelegd. De bestuurder van een lichte vrachtwagen die positief was bij een alcoholcontrole kreeg ook een rijverbod van drie jaar.

Bert V. werd op 19 januari 2019 in het kader van een alcoholcontrole aan de kant gezet in de Technologielaan in Heverlee, deelgemeente van Leuven. De man bestuurde zijn lichte vrachtwagen onder invloed van alcohol. De politie stelde een intoxicatie van 1,14 vast. Op zijn rijbewijs was code 68 aangebracht: nultolerantie voor alcohol.

De politierechtbank van Leuven veroordeelde V. op 16 mei vorig jaar voor die feiten tot tien maanden cel, waarvan de helft met uitstel, en een rijverbod van twee jaar. De geldigheid van het rijbewijs werd beperkt tot voertuigen uitgerust met een alcoholslot voor een termijn van drie jaar.

Bert V. tekende op 22 mei 2019 beroep aan tegen het vonnis. Voor de correctionele rechtbank bleek dat de man in het verleden al tien veroordelingen opliep voor verkeersdelicten, waaronder zes voor alcoholgerelateerde feiten en twee voor vluchtmisdrijf. De eerste veroordeling voor intoxicatie en dronkenschap achter het stuur dateert van 2006.

Op de zitting stelde de beklaagde dat hij in behandeling is voor zijn alcoholverslaving en die inmiddels onder controle heeft. Maar dat bleek helemaal niet waar te zijn. Volgens de rechter heeft de man geen inzicht in zijn verslavingsproblematiek.

Om herhaling te voorkomen werd de straf in beroep verzwaard. Met uitzondering van de celstraf, die helemaal met uitstel werd uitgesproken. Het rijverbod werd opgetrokken tot drie jaar. De geldigheid van het rijbewijs beperkt tot voertuigen met een alcoholslot werd levenslang opgelegd.