Man loopt brandwonden op door oververhitte kookpot KAR

09 september 2020

13u47 0 Leuven Een man uit Leuven heeft dinsdagnamiddag brandwonden opgelopen door een oververhitte kookpot op het vuur. De brandweer kon het brandje aan de Mechelsevest snel blussen.

De bewoner was dinsdag soep aan het klaarmaken toen het uit de hand liep. De pot vatte vuur in het appartement en toen de man de pot naar buiten wilde dragen, sloegen de vlammen in de dampkap en enkele keukenkasten. Het gezin met twee jonge kinderen sloeg op de vlucht en verwittigde de hulpdiensten. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle en de schade bleef beperkt. De jonge vader werd met lichte brandwonden overgebracht naar het ziekenhuis. Het gezin kreeg tijdelijk elders onderdak in afwachting van hun terugkeer naar huis.