Man krijgt messteek in buik na foutgelopen cocaïnedeal ADPW

25 juni 2019

Twee meisjes kwamen vrijdagavond omstreeks 20 uur een gewonde man tegen op de Naamsestraat in Leuven. De man bloedde hevig aan de buik. De twee meisjes brachten de man naar het ziekenhuis waar hij later moest geopereerd worden als gevolg van de messteek in zijn buikstreek. Zijn verwondingen waren niet levensbedreigend. De man, een 38-jarige man zonder vast adres, vertelde dat hij eerder cocaïne had gekocht bij twee Afghaanse mannen. Hij had in ruil daarvoor zijn tablet afgegeven. Omdat de drugs van slechte kwaliteit waren, wilde hij zijn tablet terug gaan opeisen. De drugsverkopers hadden dit geweigerd en staken de man in de buik. De lokale recherchedienst van PZ Leuven heeft inmiddels een verdachte opgepakt, een 19-jarige man uit Leuven van Afghaanse origine. Hij werd op maandag voorgeleid bij de onderzoeksrechter en aangehouden. Hij verschijnt vrijdag voor de raadkamer.