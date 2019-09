Man krijgt klappen op Rector De Somerplein ADPW

15 september 2019

14u03 0

Een 18-jarige man uit Leuven kreeg vrijdagnacht omstreeks 2 uur op het Rector De Somerplein om onbekende reden enkele klappen van een 27-jarige man eveneens uit Leuven. Na de feiten wandelde de dader weg. Een patrouille kon hem even later een paar straten verder aantreffen en oppakken. De man was onder invloed van drugs. Het slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging. Er werd proces-verbaal opgesteld.