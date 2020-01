Man in zes jaar tijd tweemaal neergestoken door een ex: “Dit zijn toxische relaties” Kim Aerts

24 januari 2020

17u05 1 Leuven Volgens het parket “toxische relaties”, voor Stephan D.S. dagelijkse kost. De Leuvenaar werd in het verleden al tweemaal neergestoken door een vrouw in zijn turbulent liefdesleven. Hij en zijn laatste partner riskeren nu elk twee jaar cel met probatie-uitstel voor wederzijds partnergeweld.

De 57-jarige Oezbeekse Laylo S. werd door het Brusselse assisenhof exact twaalf jaar geleden veroordeeld tot twee jaar voorwaardelijk voor het doden van haar Italiaanse partner met twintig messteken. De feiten werden geherkwalificeerd naar opzettelijke slagen, zonder het oogmerk om te doden, maar met de dood tot gevolg, omdat er volgens de jury sprake was van uitlokking. De Oezbeekse kampt met een alcoholverslaving om u tegen te zeggen. Een ander Russisch lief kreeg in gelijkaardige omstandigheden ook een mes tussen de ribben. In mei vorig jaar maakte ze een nieuw slachtoffer. Stephan D.S. uit Leuven kreeg toen een messteek in de rug van zijn geliefde. Hoewel D.S. voor deze feiten als slachtoffer in de rechtbank stond, kreeg de dertiger een stevige bolwassing van de rechter. D.S. houdt er namelijk een woelig liefdesleven op na dat dikwijls in de rechtbank eindigt. In de zomer van 2013 kreeg hij op café in Kessel-Lo tijdens een echtelijke ruzie twee steken in de borst en in de hals met een nagelvijl van zijn toenmalige partner.

Mes in rug

“Waar eindigt dit? Het is een kwestie van tijd vooraleer er iemand doodgaat in uw omgeving. U speelt al een aantal jaren met het lot en u kan het zich niet permitteren om nog maar een glas alcohol aan te raken”, richtte de rechter zich tot D.S. Zijn ex, die momenteel opgesloten zit voor de steekpartij, weigerde naar de rechtbank te komen. Zij plantte op 11 mei vorig jaar een mes in zijn rug. “Ofwel gaat ge sigaretten en drank halen, ofwel bel ik een ambulance”, waren de harde woorden die het incident voorafgingen. Het werd de laatste optie, waarbij D.S. met de steekwonde eerst nog vier uur in zijn bed kroop. “U moet dan toch wel erg gevoelloos zijn geweest? Dit ziet men alleen in Amerikaanse films”, merkte de rechter op. Het parket moest zich ook nog buigen over een tweede dossier waar de twee terechtstonden voor wederzijdse slagen. Het Openbaar Ministerie scheerde het duo over dezelfde kam. “Het is hier zoeken naar oorzaak en gevolg. Een ding is zeker: alcoholmisbruik is de rode draad. Mevrouw zit in hechtenis en daarom is de situatie nu rustig. Vroeg of laat komen ze beiden terug in de maatschappij en is de kans op recidive torenhoog”, stelde de procureur. Ze vorderde voor beiden twee jaar gevangenisstraf met probatie-uitstel.

1.100 telefoontjes

De verdediging van de man kon niet ontkennen dat alles draaide rond alcoholmisbruik. De advocaat verwees ook naar het feit dat er in een maand tijd 1.100 telefonische contacten waren tussen de twee. Achthonderd keer was het de Oezbeekse geweest die het initiatief nam. Volgens de advocaat van D.S. zou zijn client de laatste jaren hard aan zichzelf hebben gewerkt. De raadsman vroeg een straf met uitstel en een residentiële opname als voorwaarde.

De advocaat van de vrouw vroeg om de feiten te herkwalificeren naar opzettelijke slagen en verwondingen. “En zij zal er alles aan doen om geen contact meer te hebben met de man die haar in de gevangenis deed belanden.” S. zat na de steekpartij een maand in hechtenis. Bij haar vrijlating zocht ze D.S. meteen weer op, wat uitmondde in een braspartij. Na zes dagen zat ze opnieuw in de gevangenis en daar verblijft ze nog steeds. Vonnis 21 februari.