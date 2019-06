Man haalt mes boven bij ruzie op straat ADPW

13 juni 2019

13u03 4

In de Brusselsestraat liep woensdagavond een woordenwisseling tussen twee mannen uit de hand. De mannen hadden al langer een dispuut en kwamen elkaar toevallig tegen. Er ontstond een discussie waarbij één van hen zijn argumenten kracht probeerde bij te zetten met een mes in de hand. Omstaanders verwittigden meteen de politie toen ze het mes zagen. De Leuvense politie kwam onmiddellijk met verschillende ploegen ter plaatse en beide mannen werden meegenomen naar het commissariaat. Er werd niet met het mes gestoken, enkel gedreigd. De Leuvense politie stelde een proces-verbaal op. Verder onderzoek zal nu moeten uitwijzen hoe de vork in de steel zit.