Man geïnterneerd na belaging en poging brandstichting KAR

27 mei 2019

Voor een Leuvenaar is de internering bevolen na verschillende feiten van belaging, vernielingen en poging tot brandstichting vorig jaar. L.M. stal bij zijn vader de huissleutel, vernielde drie ramen van een keuken en probeerde de tuindeur in brand te steken. “De beklaagde is ontoerekeningsvatbaar voor de feiten die hij gepleegd heeft. Door zijn gedrag wordt de fysische en psychische integriteit van derden mogelijk aangetast. Er is een groot risico dat hij opnieuw misdrijven zal plegen”, oordeelde de rechter op basis van het deskundigenverslag. M. die momenteel in de gevangenis verblijft, wordt geïnterneerd.