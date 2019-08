Man geeft vrouw kopstoot in zijstraat Leuvense Oude Markt ADPW

11 augustus 2019

15u26 0

Een 24-jarige man uit Herenthout is zaterdagnacht omstreeks 3.30 uur in de cel gevlogen om zijn roes uit te slapen, nadat hij in de Zeelstraat een 27-jarige vrouw uit Rotselaar een kopstoot had gegeven. Een politiepatrouille te voet was getuige van de feiten en greep onmiddellijk in. De man verzette zich hevig, maar kon uiteindelijk worden geboeid en overgebracht naar het commissariaat. Omdat hij onder invloed was, werd hij in de cel gestopt om te ontnuchteren. De tussenkomst van de politie werd bemoeilijkt door enkele omstaanders die probeerden de aanwezigen op te jutten tegen de politie. Een van hen, een 18-jarige Leuvenaar die zich daarbij haantje de voorste toonde en ondanks herhaalde verwittigingen bleef uitdagen en de politie belachelijk maken, werd uiteindelijk opgepakt voor het verstoren van de openbare orde en kreeg hiervoor een proces-verbaal. Er waren verschillende politieploegen nodig om de rust te doen weerkeren. Het slachtoffer van de kopstoot werd met een gezwollen bloedneus overgebracht naar het UZ Gasthuisberg.