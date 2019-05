Man die zwaargewond raakte bij ontploffing in Donkerstraat, stak sigaret op tijdens het verven ADPW

28 mei 2019

10u04 0 Leuven De 38-jarige Leuvense man die maandagavond omstreeks 22 uur zwaargewond raakte in de Donkerstraat, was zijn appartement aan het verven. “Daarbij gebruikte de man ook een verfverdunner. Op een bepaald moment stak hij een sigaret op, waardoor er een ontploffing geweest is”, bevestigt Leuvens politiewoordvoerder Marc Vranckx. De man liep brandwonden van de tweede en derde graad op aan zijn benen. Zijn appartement is onbewoonbaar verklaard.

Deze sigaret zal de man nog voo lange tijd blijven achtervolgen. Gisteravond, zo rond 22 uur besloot de man tijdens het verven een sigaret op te steken. Bij het verven gebruikt hij thinner (letterlijk verdunner, red.), een organisch oplosmiddel voor verf op oliebasis. Het gevolg: een zware explosie in zijn appartementsgebouw in de Donkerstraat. De Leuvense brandweer krijgt eerst de melding binnen dat er een gasfles ontploft was en dat er een zware brand was met verschillende zware slachtoffers. Het MIP (medisch interventieplan) werd zelfs even afgekondigd, maar dat bleek uiteindelijk toch niet nodig te zijn.

Het appartementsgebouw aan de Donkerstraat, vlakbij de Riddersstraat, werd ontruimd nadat het brandalarm afging. Zowat 35 bewoners konden zich op tijd naar buiten begeven. Zij moesten wachten tot de Leuvense brandweer de brand geblust had en het gebouw kon vrijgeven. Omstreeks 23 uur hadden de Leuvense pompiers samen met hun collega’s van brandweerpost Overijse het vuur onder controle. Nadien werd het gebouw geventileerd en konden alle bewoners terug naar binnen. Zo rond 23.30 uur konden de bewoners proberen om de slaap te vatten. Niet evident na zo’n gebeurtenis natuurlijk. Enkel de woning van de 38-jarige man raakte zwaar beschadigd en werd achteraf zelfs onbewoonbaar verklaard.

De man werd naar het Gasthuisbergziekenhuis overgebracht. Even werd er gevreesd dat hij in levensgevaar verkeerde, maar dat bleek gelukkig al snel niet zo te zijn. De man liep wel brandwonden van de tweede en de derde graad op aan zijn benen. Hij zal nog zeker 24 uur in Gasthuisberg moeten verblijven. Nadien wacht hem wellicht een zware revalidatie.