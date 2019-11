Man brengt graffiti aan tijdens feest ADPW

01 november 2019

Een 19-jarige man uit Overijse zorgde donderdagnacht voor problemen in feestzaal De Stelplaats op de Diestsevest in Leuven. Omstreeks 3 uur kreeg hij het aan de stok met een steward omdat hij graffiti aanbracht op de muren. De politie werd er bijgehaald en stelde proces-verbaal op. De man had verschillende graffitistiften bij zich. De jongeman bleek ook nog een gebruikshoeveelheid cannabis op zak te hebben. Voor beide feiten, het aanbrengen van graffiti en verboden drugsbezit, werd pv opgesteld.