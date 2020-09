Man breekt in tijdens cursus keramiek en steelt gsm’s KAR

09 september 2020

13u19 0 Leuven Een inbreker is dinsdag tijdens een cursus keramiek aan de haal gegaan met twee gsm's.

De man klom binnen via een raam op de eerste verdieping van een pand in de Schrijnmakersstraat. Het venster stond open naar aanleiding van de coronamaatregelen. De jonge inbreker wist echter niet dat er ondertussen cursisten keramiek aan het werk waren. Hij graaide hij twee gsm's mee die op een tafel lagen. Toen hij opgemerkt werd, zette de jongeman het op een lopen en sprong door het raam naar buiten. De politie werd meteen verwittigd en ging in de omgeving op zoek naar de inbreker. Hij kon echter niet meer aangetroffen worden.