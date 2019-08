Man betrapt tijdens diefstal van fles drank ADPW

11 augustus 2019

Een 29-jarige Leuvenaar kreeg zaterdagnacht een proces-verbaal wegens diefstal aan de broek, nadat hij in een café op de Oude Markt minstens één fles sterke drank had gestolen van achter de toog. Het was de barman opgevallen dat een fles sterke drank was verdwenen op het ogenblik dat de twintiger enkele drankjes kwam bestellen. Uit nazicht van de camerabeelden van de zaak bleek het vermoeden van de barman, dat de klant de fles had weggenomen, juist te zijn. De politie werd er bijgehaald en de klant met lange vingers werd overgebracht naar het commissariaat. De rekening van de fles sterke drank werd ondertussen ook al door de zaakvoerder bezorgd. Uit nazicht van de camerabeelden zal moeten blijken of de klant nog andere flessen heeft gestolen.